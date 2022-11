Meloni al G20 “Siamo in acque tempestose | affrontare sfide con coraggio”

...consiglia da sempre Giorgia- l'Italia dovrebbe candidarsi a diventare l'avamposto atlantico dell'Europa occidentale, la Polonia del quadrante Ovest del Continente. A Bali per il suo primo...Intervento alla sessione su sfida sanitaria globale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Nusa Dua (Indonesia), 14 nov - La premier Giorgiaalinterviene sulle sfide sanitarie globali, parla dei vaccini anti Covid - 19 grazie anche ai quali 'la vita e' tornata progressivamente alla normalita'', ma aggiunge che 'la pandemia ha ...Italia in prima fila nelle sfide future contro le pandemie. Giorgia Meloni prende la parola al G20 di Bali, in Indonesia, per affrontare un ...Meloni sul Covid-19: "Una situazione di pericolo che abbiamo il dovere di affrontare in modo strutturale, senza mai cedere alla facile tentazione di sacrificare la libertà dei nostri cittadini in nome ...