Tutta colpa del video per Memo Remigi | “Causa alla Rai? Trattato come un delinquente”

(Di domenica 13 novembre 2022)torna a parlare di quanto avvenuto nello studio di Oggi è un altro giorno. L’Italia lo ha di colpo visto sotto una luce differente dopo che la sua mano è scivolata sul corpo di Jessica Morlacchi. Il cantautore però non accetta d’essere dipintoun mostro. Chiede ancora scusa ma ribadiscefosse uno scherzo e quasi se la prende con ilche ha innescato l’intero processo.contro gli attacchi subiti Intervistato dal Corriere della Sera,fa il punto della situazione dopo il ciclone mediatico che lo ha travolto. Il palpeggiamento nello studio di Oggi è un altro giorno ai danni di Jessica Morlacchi, con conseguente allontanamento annunciato in diretta da Serena Bortone, ha di fatto modificato ...

Mi-Tomorrow

Nel 2022, la SEF sta dedicandola settimana alla sensibilizzazione del percorso di fertilità ... un tema di grande sofferenza psicologica, legato a stigma, vergogna, sensi die tabù' a ...La partita con il Pisa è stata lo specchio fedele del brutto Cagliari visto inquesta parte ... Lui è così, se gioca perché non ci sono alternative valide, non èsua. Ma l'elenco degli ... Treni della M2 fermi per mezz'ora, tutta colpa di un freno di emergenza tirato da due peruviani All’alba dei cinquant’anni, la sua carriera vola. In Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese, del 2014, interpreta uno psicologo abbandonato dalla moglie, costretto a crescere tre figlie adulte. Nel ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...