TGLA7

- L'iniziativa fa parte di un percorso rieducativo. Oggi la prima immersione professionale per conoscere il patrimonio sommerso dell'area flegrea intorno ...... Repubblica Ceca, Fiandre, Polonia, Slovacchia, Turchia e 6 dall'Accademia di Belle Arti di Roma) pensando ad altriche si trovano reclusi nel. L'idea è quella di partire dalle parole,... I giovani in carcere a Nisida diventano sub e ripuliscono la spiaggia Due uomini arrestati per l'omicidio di Bouda Ouadia, il 25enne ucciso nei boschi del Rugareto a Rescaldina lo scorso 2 aprile. Si tratta di due ventenni marocchini, irregolari in Italia e senza fissa ...L'iniziativa fa parte di un percorso rieducativo. Oggi la prima immersione professionale per conoscere il patrimonio sommerso dell'area flegrea intorno all'isolotto ...