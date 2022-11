Soraia Ceruti è incinta? L’ipotesi del web VIDEO

Il padrone di casa ha iniziato questo nuovo appuntamento con Luca Salatino , che ha ricevuto la visita inaspettata della sua fidanzata. Inizialmente il conduttore ha anticipato che il ...Luca Salatino durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip continua a sentire la grande mancanza della fidanzataAllamdi cui è innamoratissimo. Il giovane ex tronista di Uomini e Donne ha perfino confidato ai suoi inquilini che sarebbe pronto a sposarla dopo queste esperienza televisiva. Nel ...Soraia entra nella casa del Grande Fratello Vip per mettere Luca Salatino davanti una scelta, dopo averlo visto crollare in Casa.Tutto quello che è accaduto nel corso del nuovo appuntamento di lunedì 10 novembre 2022, nel reality show di Alfonso Signorini ...