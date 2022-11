Covid | Pregliasco | “Ondata per Natale Vaccino? Richiamo a 6 mesi | non è quarta dose”

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ilnon è finito. Ci saranno onde di risalite, tra un mese, per, insieme a una massicciadi influenza e a infezioni respiratorie”. A mettere in guardia è il virologo Fabrizio, docente all’Università Statale di Milano ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. “Le nuove varianti” di Sars-CoV-2, in particolare i sottolignaggi di Omicron BQ.1/BQ.1.1 e BA.2.75, “Cerberus e Centaurus, stanno emergendo sempre di più” e “schivano le protezioni” conferite da vaccini e guarigione. Tuttaviainsiste sull’importanza delcon ilaggiornato alle varianti Omicron. “Dopo 6dalla terzaio farei un. Non chiamiamola...

