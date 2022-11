Fiorentina Salernitana 1-0 LIVE | due cambi per Nicola

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Allo stadio Artemio Franchi il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 1? Si parte al Franchi. 3? Ci prova Kouamè, Sepe devia in angolo. 15? GOL! Bonaventura sblocca il match al Franchi! Bel dai e vai con Ikonè che mette in porta il centrocampista. Uno a zero al Franchi. 24? Ci prova Mandragora! Sepe controlla. 29? Ancorapericolosa! Sepe respinge la conclusione di Kouamè dopo una super azione di Ikonè. FINE PRIMO TEMPO. La squadra di Italiano conduce meritatamente al Franchi. 45? Via alla ripresa. Entrano Dia e Maggiore per Vilhena e Bonazzoli nella ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleTOP a fine primo tempo: Ikonè FLOP a fine primo tempo: Bronn VOTI:(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, ...