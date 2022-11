Elicottero precipitato | carabinieri sequestrano atti Alidaunia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Idi Foggia stanno eseguendo perquisizioni e sequestri di documenti in alcuni uffici della Regione Puglia in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura di Foggia per acquisire tutti gli ...

Si tratta di un atto dovuto che rientra nell'ambito delle indagini per risalire alle cause che sabato scorso hanno fatto precipitare unsul Gargano, provocando la morte di sette persone. ..."Quando mi ha aspirato l'sono svenuto e sono stato in un posto che non è qua...". A distanza di quattro anni dal ... è stato risucchiato da un Chinook e poi èsulla spiaggia di ...I carabinieri di Foggia stanno eseguendo perquisizioni e sequestri di documenti in alcuni uffici della Regione Puglia in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura di Foggia per acquisire tutti gli ...I sequestri negli uffici della Regione Puglia per acquisire la documentazione relativa al trasporto aereo di persone sulla tratta Foggia-Isole Tremiti ...