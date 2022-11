“Belve” | Alessandra Celentano racconta la furiosa lite con Maria De Filippi ad “Amici”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) News tv. . La famosa professoressa diha rilasciato una lunga intervista a cuore aperto ai microfoni di Francesca Fagnani. Tantissimi gli argomenti trattati: dalla carriera all’amore passando per il delicato tema dell’zia. E proprio su questo argomentosi è lasciata andare ad una confessione decisamente scioccante sul suo rapporto conDee la famosa litigata del 2020 durante il famoso talent di Canale 5.Dehanno litigato e, a causa di quella, non si sono parlate per qualche tempo. Lo hato la celebre maestra di danza nel corso dell’imperdibile intervista rilasciata a Francesca ...

Ascolta questo articoloCelentano è nota per ricoprire da anni il ruolo della temutissima ed ostica insegnante di ...Nel corso di un'intervista a cuore aperto rilasciata ai microfoni di...Celentano "si sbottona" . L'integerrima professoressa di Amici di Maria De Filippi , il longevo talent di Canale 5, si confessa nella puntata diin onda su Rai Due l'8 novembre: alla ...Alessandra Celentano ha parlato del suo litigio con Maria De Filippi ad ‘Amici’. Ospite di ‘Belve’, l’insegnante 55enne ha spiegato che lei e la conduttrice non si sono parlate per un bel po’ di tempo ...Alessandra Celentano ha rivelato di aver litigato con Maria De Filippi. Le due non si sono parlate per un po’ di tempo.