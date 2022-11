Mondiali Qatar | Khalid Salman | «L’omosessualità è un danno psichico»

(Di martedì 8 novembre 2022) Le parole scioccanti dell’ambasciatore deiin: «è un» La FIFA ha chiesto alle nazionali di non occuparsi di politica, di rispettare le usanze e i costumi locali (cosa sacrosanta, ma non unilaterale) ed ha assicurato sulle morti per la costruzione degli stadi per iin. Viene ora da chiedersi cosa si inventerà Gianni Infantino di fronte all’ennesima polemica attorno alla Coppa del Mondo. Intervenuto sull’emittente televisiva tedesca Zdf, l’ambasciatore della competizione,ha infatti rilasciato la seguente dichiarazione. «Durante idi calcio arriveranno molte cose nel nostro Paese. ...

...esempio ha prodotto solo il 3% di tutte le emissioni di gas climalteranti che le economie... Uscendo dal continente si contano anche Cipro,e Indonesia. Al suo primo discorso in ...LA ROSA: PORTIERI: DIFENSORI : CENTROCAMPISTI : ATTACCANTI: IL CAMMINO - Il Galles si è qualificato aiingrazie agli spareggi, dopo aver battuto l'Austria in semifinale, 2 - 1 con la ...Le parole dell'ambasciatore del Mondiale qatariota sull'omosessalità alla tv tedesca ZDF Continua a far discutere il prossimo Mondiale in Qatar. Questa volta al centro delle critiche ci è finito ...Fino all’ultimo secondo mettendo anche sul piatto la possibilità di andare al prossimo Mondiale, quello che tra poco inizierà in Qatar. Ma lui ha risposto di no, per ben tre volte, annunciando di ...