Al via la 79ma edizione di Eicma | salone ai livelli pre covid

Agenzia ANSA

Ha preso il, con presenti 1370 brand provenienti da 45 Paesi, la 79ª Edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote, a Rho Fieramilano, dove resterà aperta fino domenica 13 novembre. Il taglio del ...Sto seguendo con dolore la tragedia diTito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ... Non prenderà parte all'inaugurazione dellaedizione di Eicma, nei padiglioni di Rho di Fiera ... Eicma: al via la 79ma edizione con il ministro Santanchè - Lombardia Ha preso il via, con presenti 1370 brand provenienti da 45 Paesi, la 79ª Edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote, a Rho Fieramilano, dove resterà aperta fino domenica 13 novembre. (AN ...Ha preso il via questa mattina, con presenti 1370 brand provenienti da 45 Paesi, la 79ª Edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote, a Rho Fieramilano, dove resterà aperta fino domenica 1 ...