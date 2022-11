Verstappen e la sprint race | ' Non è una gara se non puoi rischiare'

Formula1 Web Magazine

...del fine settimana del GP del Brasile la F1 vivrà la terza ed ultimarace della stagione, per un format che ancora non convince del tutto tifosi ed addetti ai lavori. Tra questi Max...sarà davvero disposto a non prendersi la scena anche in Brasile, in un weekend che vede il ritorno delladel sabato Verstappen-Hamilton, è scontro anche sulle gare sprint. Opinioni diverse sul nuovo formato De veramerikanisering van de F1 zorgt ervoor dat de sport naast de baan drastisch verandert. Brad Pitt maakt een film over de F1, er is een geromantiseerde Netflix-serie en Shaquille O’Neal en zijn ‘B ...L'olandese si è detto contrario alla sprint race, per il semplice motivo che è troppo vincolata al risultato del GP vero e proprio di cui determina la griglia di partenza ...