Rabiot e Fagioli in gol | la Juve batte 2-0 l' Inter

(Di lunedì 7 novembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Lantus si è imposta per 2-0 sull', un successo che harotto la serie di quattro gare di imbattibilità dei nerazzurri contro la “Vecchia Signora”. A decidere la gara le reti diper unasempre più in versione “giovane”. In un primo tempo in cui è stata l'a presentarsi con più frequenza dalle parti del portiere avversario è mancato il guizzo vincente. La squadra di Inzaghi è sembrata meglio organizzata ma ha peccato di concretezza in zona gol. Le occasioni più ghiotte sulla testa di Dzeko e sul sinistro di Dumfries: il primo, al 27?, su sponda di Lautaro Martineze ha mandato fuori di pochissimo, mentre il secondo, al 42?, è stato bravo a inserirsi a centro area su cross rasoterra di Barella ma al momento ...

Invece succede che l' Inter spreca una quantità industriale di occasioni da gol invece, in un impeto di straordinaria e lucida follia, sparigliano le carte, stravolgono la logica, ...Non è un caso che la firma sul successo sia di, il mix tra il vecchio e il nuovo. Poco concreta, invece, l' Inter . Sono già cinque le sconfitte in campionato per i nerazzurri: ...A decidere la gara le reti di Rabiot e Fagioli per una Juve sempre più in versione "giovane". In un primo tempo in cui è stata l'Inter a presentarsi con più frequenza dalle parti del portiere ...Delirio Juventus allo Stadium di Torino. L'Inter si piega davanti alla squadra di Allegri sotto i colpi di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli.