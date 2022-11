Caldo record nel 2022 | Mercalli rivela quanti sono morti | numeri choc

(Di lunedì 7 novembre 2022). Quali conseguenze hanno avuto le alte temperature ad ottobre? Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Ne ha parlato in un articolo Luca, meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico italiano, noto al pubblico televisivo per la partecipazione alla popolare trasmissione “Che tempo che fa” sulle reti Rai. Il presidente della Società metereologica italiana ha riflettuto nel pezzo sugli effetti dei cambiamenti climatici. «Il rischio è che fra trent’anni ilsia ricordato come una delle annate più fresche, bisogna tagliare le emissioni inquinati», aveva già detto partecipando ad un convegno, lanciando l’allarme. Leggi anche l’articolo —> Meteo Giuliacci, weekend da incubo: cosa ci aspetta Abbiamo registrato un...

Virgilio Notizie

Questi gas hanno raggiunto livellinel 2021 e continuano a salire nel 2022. Ilfa sciogliere le calotte polari e i ghiacciai e provoca l'innalzamento del livello dei mari , che minaccia ...Undi sfortuna, per uno che a quindici e poi a sedici anni (i primi tre gol in A) aveva ...che i legamenti non sono stati interessati dal trauma distorsivo (questa la diagnosi a), allora ... Novembrata e caldo record, cattive notizie per salute ed economia: effetti imprevisti e danni del bel tempo I dati del CNR-ISAC registrano +2,08°C a ottobre 2022. Ma l'anomali termica al Nord raggiunge i 3,18°C e nel Nord-Ovest supera i 4,5°C ...La natura è in tilt con il caldo record che ha fatto scattare l'allarme siccità fuori stagione per tutte le colture in campo con gli imprenditori agricoli che stanno intervenendo addirittura con irrig ...