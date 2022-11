Sarri dimentica il passato | “Mai vissute gare così | qui è differente”

(Di domenica 6 novembre 2022) Dopo la vittoria per 0-1 nel derby con la Roma, il tecnico della Lazio Maurizioha parlato ai micorofoni di Dazn, rispondendo a diverse domande. Quanto sono importanti questi tre punti? “Contava solo la vittoria oggi, fare contento il nostro popolo. Dopo penseremo al resto, ma l’obiettivo era quello.“ Oggi han fatto bene i centrali e la pressione di Pedro sul gol è stata eccellente: visto che è capitato più volte, l’avevate preparata? “L’avevamo preparata. L’obiettivo era attaccarli con i due attaccanti esterni. La partita non è stata bellissima, ma abbiamo speso tantissime energie fisiche e mentali. I centrali hanno fatto bene, soprattutto sulle palle alte nel finale.“ Oggi non avete quasi mai sofferto. “Dà soddisfazione veder giocare i ragazzi col cuore, più che vedere ordine e applicazione tattica. ...

Allenatore:7. Arbitro: Orsato di Schio 6. Note: Ammoniti: Mancini, Lazzari, Vecino, Rui Patricio, Radu (non dal campo). Angoli: 4 - 2 per la Roma. Recupero: 2'; 10'. Roma. La Laziol'...La Laziol'eliminazione dall'Europa League e la recente sconfitta in campionato con la Salernitana, ... la squadra discavalca così gli uomini di Mourinho in classifica, salendo al terzo ...La squadra di Sarri scavalca così gli uomini di Mourinho in classifica, salendo al terzo posto a 27 punti alla pari con l'Atalanta ...AGI - La Lazio dimentica l'eliminazione dall'Europa League e la recente sconfitta in campionato con la Salernitana, trionfando nel derby capitolino contro la Roma. Allo stadio Olimpico finisce 1-0 gra ...