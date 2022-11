Il Catanzaro vince il derby col Crotone. Pordenone a valanga sul Lecco

Ricco programma domenicale, con i gironi A e C quasi al completo (Foggia - Avellino è il posticipo del lunedì alle 20.30). Si è giocata anche l'unica partita rimanente del girone B, con il successo ...di RTC Sport E' stato un derby bello, vibrante e combattuto nonostante si trattasse di una gara aspra, sporca a cattiva in quanto derby. Loilche è apparso piu' squadra, un undici solido, robusto, quadrato, deciso e cattivo, mentre il Crotone ha confermato alcune fragilità già espresse in questo avvio di stagione e ha ...Il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo nel derby col Crotone: "La squadra ha dato sempre grandi segnali. Penso sia ...Rabbia, delusione e rimpianti. Un insieme di emozioni che si mescolano. Con un cartellino rosso che ha completato un pomeriggio da dimenticare. Franco Lerda raccoglie i cocci di una sconfitta che allo ...