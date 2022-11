MotoGP su TV8 | GP Valencia 2022 | orari | programma in chiaro | diretta e differita qualifiche

(Di sabato 5 novembre 2022) Quest’oggi, sabato 5 novembre, andranno in scena ledel Gran Premio della Comunitàna, ultimo atto del Motomondiale. Lo scorso anno le pole position in palio all’autodromo Ricardo Tormo furono appannaggio di Jorge Martìn (), Simone Corsi (Moto2) e Pedro Acosta (Moto3). Cosa succederà, invece, nella giornata odierna? Andiamo a vedere cos’è accaduto, sinora, nell’annata ormai prossima a volgere al termine. Intutti i riflettori sono puntati sulla Ducati, che andrà alla caccia della 16ma pole position stagionale! Difatti, i piloti di Borgo Panigale hanno realizzato la miglior prestazione in qualifica ben 15 volte su 19. La parte del leone è recitata da Francesco Bagnaia, partito davanti a tutti a Jerez de la Frontera, Le Mans, Sachsenring, Assen ed Alcañiz. Pecco ...

... prove libere 1Ore 14.05: prove libere 2Sabato 5 novembre Ore 9.50: prove libere 3Ore 13.30: prove libere 4Ore 14.10: qualifiche(differita sudalle 16:30) ......in tv Il Gran Premio di Valencia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport(canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita suNell'ultima gara dell'anno Pecco Bagnaia può diventare campione del mondo. Per conquistare il titolo gli bastano due punti ...Il Motomondiale sbarca a Valencia per l’ultimo e decisivo appuntamento della stagione 2022. Da giovedì 3 a domenica 6 novembre, ...