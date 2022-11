Marlene Kuntz 5 Novembre in concerto a Pordenone

...Meg - Vesuvia Lazza - Sirio Ginevra - Diamanti Little Pieces of Marmalade - Ologenesi Vasco Rossi " Siamo qui Capo Plaza " Hustle Mixtape Mace - Oltre Simona Molinari - Petali" ...La (variegata) proposta proseguirà poi il 10 Novembre con il(nuovo album per Godano e soci) e nelle prossime settimane con Claudio Baglioni, il tributo a Battiato di Simone Cristicchi ...Marlene Kuntz e «Alberi in cammino», stand-up comedy e «Castelli Aperti», passando per la diciassettesima edizione degli «Internazionali di Tennis» al PalaIntred e per la rassegna «Five Screens» a «Be ...Sarà tradotto simultaneamente sul palco nella Lingua dei Segni il concerto dei Marlene Kuntz del 4 novembre al Live Club di Trezzo sull'Adda (Milano). Martina Ricordo e Nicole Vian di Guanti Rossi ren ...