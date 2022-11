Una tronista ha lasciato Uomini e Donne | i motivi della sua scelta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Puntata ricca di colpi di scena quella diregistrata oggi, 4 novembre 2022. Dalla pagina instagramclassicoeover sono arrivate le anticipazioni dettagliate relative a questa puntata ricchissima. E tra le altre news, c’è quella che racconta l’abbandono di una delle due troniste di. Oggi per Federica Aversano, il percorso nel programma è finito. Pensavamo che avrebbe fatto fuoco e fiamme nello studio di Canale 5 e invece, come, è stata decisamente sottotono rispetto a quando era protagonista nel trono di Matteo Ranieri ( è stata poi la non). Federica già nelle passate settimane aveva manifestato le sue perplessità, legate anche al fatto di non aver trovato la persona giusta, la persona che le ha ...

... è trapelata la notizia dell'abbandono del programma da parte della nuovaFederica Aversano . La single campana, dopo vari ripensamenti, si è resa conto di non aver trovatosintonia con ...Noemi si vuole eliminare perché lui non l'ha presa di testa, poi fanno vederefoto con Noemi che si bacia con un altro ragazzo e quindi Dainese la elimina. "Ida hai rotto le scatole" TINA VOCE ...Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e over: una tronista lascia il programma e anche una famosa dama abbandona lo show.L'ex tronista e il compagno Manuel Magazzino, conosciuto dopo la partecipazione a Uomini e Donne, lo scorso novembre erano diventati genitori per la prima volta di Chloe. Anche in quel caso avevano ...