Formula E - I piloti Maserati saranno Günther e Mortara

(Di giovedì 3 novembre 2022)Maximilianed Edoardodel teamMSG Racing diE, che sta per avviarsi alla sua nona stagione con le nuove monoposto della Gen3. Ad annunciarlo sono stati Davide Grasso, ceo, Giovanni Sgro, head diCorse e James Rossiter, ex pilota e ora team principal della squadra, di fatto presente inE come Venturi sin dalla prima stagione della categoria, quella del 2014-2015. Carriere di tutto rispetto., italo-svizzero, è approdato allafull electric nel 2017, diventando vicecampione nella stagione 7 e combattendo per il titolo fino alle ultime battute di quella successiva, in cui ha vinto quattro gare; con sei successi e 13 ...

Manca poco al debutto ufficiale di Maserati MSG Racing nella stagione 9 del campionato mondiale di Formula E e, dopo aver annunciato già mesi fa la partnership tecnica con Venturi Racing, arrivano anc ...