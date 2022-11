PSVR2 | data di uscita e prezzo ufficialmente confermati da Sony

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Immergersi nei giochi non ha, o forse sì: ecco ladida segnare e la (molta) pecunia da mettere da parte perLa realtà virtuale PlayStation sta per fare ritorno, e l’arrivo diè molto più tangibile ora che ne conosciamodie, cosa più importante, il. La buona notizia è che potremo fare nostro il set il 22 febbraio 2023. L’altra, invece, consiste nella non facile impresa da parte di questa periferica di costare di più rispetto alla console per cui è stata progettata. A fronte dei 550 euro ora richiesti dall’ultimogenita di casa, infatti, l’headset intende scucircene non meno di seicento. Stando al blog ufficiale dedicato alla piattaforma, l’inizio del prossimo anno sancirà la ...

Come riportato su Twitter, infatti, lo stesso manuale confermerebbe la release per il prossimo anno, anche se ovviamente non c'è nessuna indicazione sulla data di lancio. PSVR 2 è stato annunciato. Rilevamento dello sguardo: rileva il movimento dei tuoi occhi, quindi un semplice sguardo in una direzione può creare un ulteriore input per il personaggio del gioco. Ciò consente ai. Tutti i dettagli su The Dark Pictures Switchback VR, uno dei titoli che sfrutteranno i peculiari controller di PlayStation VR2 su PS5.