Giorgetti e la stretegia della goccia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il neoministro dell’Economia ha margini ristretti, ma sa che per il rilancio dell’azienda Italia non deve cercare risorse nelle pieghe del bilancio. Ma liberarle, puntando sulla creazione di ricchezza. Il concetto è chiaro: non cercare risorse nelle pieghe del bilancio dello Stato, ma liberarle dal bilancio dello Stato. La «Giorgetteconomy» va cercata nella biografia di questo lombardo, meglio varesino, che si specchia nel suo lago ed è leggibile come un libro stampato. Cosa farà e come intende farlo il neoministro dell’Economia lo anticipava un anno fa al forum Ambrosetti, sempre su un lago. L’acqua c’entra: la strategia di Giancarloda Cazzago Brabbia - 800 anime che lui ha guidato da giovanissimo sindaco prima di diventare il playmakerLega sia con Umberto Bossi che con Matteo Salvini - è quella dei latini: «gutta cavat lapidem». ...