Cassano polemico | che attacco ad arbitro e Var

Leggi su rompipallone

(Di martedì 1 novembre 2022) La Lazio ieri ha vissuto una delle giornate più difficili dall’inizio di questa stagione. Non solo è stata sconfitta all’Olimpico dalla Salernitana per 1-3 ma ha anche visto il suo miglior giocatore subire l’ammonizione che lo escluderà dal Derby della Capitale. Milinkovic-Savic è stato punito con un cartellino giallo al minuto 73 a causa di un pestone inflitto a Dylan Bronn ed essendo già diffidato, salterà la gara contro la Roma in programma domenica prossima. Questa situazione ha scatenato enormi polemiche dentro e fuori dal campo contro il direttore di gara Manganiello.Ammonizione Milinkovic Savic Ancheha usato parole dure contro l’arbitro durante la sua consueta apparizione alla BoboTV: “Manganiello deve stare sedici giornate fuori. Il giallo a Milinkovic Savic è una cagata. Al Var, anche se in questo caso non può ...