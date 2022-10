«Mascherine confermate negli ospedali e nelle Rsa» Covid | i dati diffusi alla cittadinanza saranno settimanali

... i medici non vaccinati potranno tornare da domani in corsia mentre sonole Segui qui ... 'Confermiamo l'uso dellenegli ospedali', dice Meloni. 17.01 Al prossimo Cdm economia e ...Riceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri regionali Gallo e Valle (Pd). "Oggi, se le indiscrezioni verranno, il governo Meloni interverrà sul bollettino covid, sullenegli ospedali e sulla riammissione dei medici novax. Un Governo che agisce con un metodo più centralista (e senza la ...31 OTT - “Auguri di buon lavoro al nuovo Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Siamo certi che le sue competenze tecniche e politiche insieme saranno preziose per il Servizio sanitario naziona ...L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio valuta opportuno mantenere l’utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle RSA almeno per tutto il periodo dell’influenza stagionale classica che si sovra ...