F1 | Carlos Sainz | “La macchina non era al massimo del potenziale | l’altitudine una criticità”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’ arrivato il 14° successo per l’olandese Max Verstappen in questo Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Città del Messico, il pilota della Red Bull si è imposto davanti al britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e al messicano Sergio Perez (Red Bull) dominando la corsa dal primo all’ultimo metro. Una vittoria di grande rilievo che ha permesso a Max di stabilire un nuovo record, ovvero il primato di successi in una stagione di tutti i tempi, migliorando i 13 centri ottenuti in passato dai tedeschi Michael Schumacher e Sebastian Vettel. La Ferrari, invece, si deve leccare le ferite. Sono arrivati un quinto e un sesto posto con lo spagnoloe il monegasco Charles Leclerc: la Rossa ha evidenziato problemi legati all’altura, specialmente per gli effetti sul motore della F1-75. F1, GP Messico 2022. L’insaziabile Max Verstappen centra il record di ...