(Di sabato 29 ottobre 2022) La festa di Halloween a Seul, la prima celebrata nei locali e in strada dopo la pandemia, si è trasformata in un mattatoio: almeno 146 persone sono ...

La festa di Halloween a Seul, la prima celebrata nei locali e in strada dopo la pandemia, si è trasformata in un mattatoio: almeno 146 persone sono ...... almeno 146 morti e 100 feriti nella calca Persone che corrono, schiacciandone altre,e scene ... Ma anche molticoperti da teli, quelli delle vittime. Tragico il bilancio. I video TI ... Le grida e i corpi schiacciati dalla folla: le immagini della strage si leverà al cielo un grido di pace. Infine, portando i fiori sulle tombe, ricorderemo le madri e le mogli che portano fiori nelle fosse comuni dove sono stati gettati i corpi di mariti, padri e figli ...