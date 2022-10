Direzione Pd approva percorso congresso tra dubbi e malumori

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 29 ottobre 2022) IlPd parte ufficialmente, lailmesso a punto da Enrico Letta dopo molti colloqui con tutti i dirigenti del partito e con gli alleati che dovranno partecipare alla "costituente", ma restano i, le visioni diverse e quella sensazione che il partito sia effettivamente a un "bivio" evocato più volte durante la discussione. Formalmente ci si scontra sui tempi, tra chi chiede di fare in fretta e chi invoca una discussione "approfondita", e alla fine Letta chiude fissando le primarie per il 12 marzo, appena dieci giorni prima il termine che già era stato indicato nella precedente.Ma il vero braccio di ferro è sul profilo, sulla natura stessa del partito, sull'"identità" come dicono in molti, a cominciare da Andrea Orlando: i democratici ...