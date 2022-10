Me ne frego. Meloni e Giorgetti snobbati da Lagarde

Sardegna e Libertà

... sprezzante, "me ne" (" je m'en fous "), con tanto di saluto romano. Difficile derubricare ... che insiste sui legami tra fascismo e postfascismo, Giorgiasbotta dicendo che in ogni caso ...Qualsiasi cosa accada da ora in avanti un record il governoha già conseguito: è riuscito ...la perla della seconda carica dello stato " quel "vado dove voglio" così affine al "me ne" di ... Sardegna e Libertà • Un parente per ministro il governo confida nella "saggezza" della Bce ma la presidente spegne i sogni di gloria: "Ridurre debito e spese. Noi faremo quello che ...Vittorio Feltri ha tirato in ballo l'enciclopedia Treccani per attaccare Laura Boldrini e Michela Murgia, difendendo Giorgia Meloni ...