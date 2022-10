È finita tra Claudio Amendola e Francesca Neri

(Di giovedì 27 ottobre 2022) . Una relazione nata venticinque anni fa, consolidatasi poi con le nozze e il fatidico sì pronunciato nel 2010 a New York. La separazione è arrivata sul tavolo di un giudice del Tribunale di Roma, come svela “Il Messaggero” la coppia ha raggiunto subito e con serenità un accordo extragiudiziale, già depositato la scorsa settimana nelle cancellerie di viale Giulio Cesare e ora in attesa dell’omologazione del giudice. Quest’estate le prime voci sulla rottura, smentite con forza dall’attore de “I Cesaroni”: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. Dagospia aveva rilanciato il pettegolezzo di “Diva e Donna“: “La storia erada tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna”.ha scelto l’avvocato Antonio Conte, legale anche ...

il Resto del Carlino

... ha chiesto delle spiegazioni ad Alessandro Vicinanza su ciò che è successolui e Roberta Di ... Fatelagiocatori'. Lo storico cavaliere ha risposto: 'Ti rovini da sola'. Il protagonista del ...Nel match di andata giocato in Portogallo i bianconeri persero 2 - 1 con un rigore dubbio non assegnato all' ultimo minuto per un contatto in areaZaidu e Cristiano Ronaldo . In quel caso, a ... Misano, l’attesa è finita Lavori per la rotonda tra via Grotta e statale Tra i libri, se ne contano a decine ... MONDINI si sofferma sul consenso ottenuto dal fascismo nel saggio ROMA 1922. IL FASCISMO E LA GUERRA MAI FINITA (il Mulino), in cui spiega perché per capire ...L'operazione potrebbe aiutare le cedole di Helbiz a risalire al di sopra del dollaro di valore per non finire fuori dai listini del Nasdaq ...