(Di mercoledì 26 ottobre 2022) «è prevista unalegata a nuove sotto-varianti di Omicron. La pandemia non è ancora finita». Ad annunciarlo è Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema). «La scorsa settimana la variante di Omicron BQ1 è stata identificata in almeno 5 Paesi» europei, aggiunge Cavaleri, e si prevede che diventerà il ceppo dominante tra la metà di novembre e l’inizio di dicembre.«Non si sa ancora se sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto alle varianti BA4 e BA5 – ha aggiunto il responsabile-, ma quello che si sa è che ha una maggiore capacità di sfuggire all’immunità conferita dalla vaccinazione, dall’aver contratto ilo dagli anticorpi monoclonali ...

Open

Per tutti gli altri, il responsabile della campagna vaccinaleha precisato poi'importanza di andare avanti con le somministrazioni contro Covid e influenza stagionale che "si prevede che ...Il Comitato per la sicurezza di(Prac) avverte sull'uso combinato di codeina e ibuprofene . Il ...può creare gravi danni'... Codeina e ibuprofene, combinazione può creare gravi danni... L’avvertimento dell’Ema: «Nuova ondata Covid in arrivo nelle prossime settimane»