Cosa può fare Salvini sull’immigrazione da ministro delle Infrastrutture?

... perché un legalenon aver ben chiari i rischi operativi ed esecutivi. Avvocati che dialogano ... Non ho competenze ingegneristiche, non sopossa essere considerato tecnicamente rischioso, o a ...Si parte da due premesse sacrosante " che nessuno deve insegnare all'Ucrainaè o non è ... In politica siessere ambigui, e a volte persino si deve; ma in guerra no. E la chiarezza e l'onestà ...