WhatsApp down in tutta Italia | l’app di messaggistisca non funziona

(Di martedì 25 ottobre 2022)in: stop aldiinOggi 25 ottobre 2022ha smesso dire verso le 09:00 di mattina e al momento in cui scriviamo non sembra che abbia ancora ripreso il suo correttomento. Sudetector le segnalazioni si sono impennate nella prima mattina, con diversi utenti che si scambiano messaggi nella pagina apposita. Il servizio di messaggistica verde sembra essere completamente offline, con l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi o di configurare la versione browser ditramite il menù dei dispositivi collegati. Gli ...

La galleria di immagini C'è la primissima, inaugurale del progetto, sul guasto tecnico di Facebook , Instagram edurato sei ore a inizio ottobre dell'anno scorso; uno dei Facebook......non funziona: dopo le ore 18 di lunedì, si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook). Un "" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...WhatsApp down da questa mattina. I problemi tecnici per il sistema di messaggistica di Meta sono cominciati da ieri sera, intorno alle 18, quando sui social si sono moltiplicate le segnalazioni di chi ...