Vela d’epoca | a Monfalcone via al corso gratuito per maestri d’ascia

Leggi su italiasera

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – Per chiunque desideri accrescere le proprie competenze sul tema della costruzione di barche in legno è in arrivo un, completamente, di sensibilizzazione e avvicinamento all’antico mestiere del Maestro. Lo fanno sapere i promotori del, il Polo tecnologico Alto Adriatico, il comune die AltoAdriatico Custom. La partecipazione non richiede alcun requisito in quanto la didattica è propedeutica alla qualifica di maestroe non abilita alla professione. Le lezioni si svolgeranno in modalità online tra novembre e dicembre, due volte la settimana tra le 17 e le 19, per un totale di 21 ore e mezza. Ilè promosso dal Comune di, partner del progetto Framesport Interreg Italia-Croazia, ...