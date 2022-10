“È il mio stalker” | imprevisto in diretta Rai | ospite ‘assalita’

Piper Spettacolo Italiano

Ore 14, imprevisto per la criminologa durante il collegamento: 'È il' Nonostante l'inconveniente con il suo amico a quattro a zampe, Roberta Bruzzone ospite di Milo Infante ha continuato ...... ndr), mentre il micio cercava imperterrito di arrampicarsi lungo il torace e i capelli della donna, appoggiando le zampe all'altezza della sua scollatura: 'No, no, questo qui è il... In fuga dal mio stalker film di Tv8: trama, cast e finale Un imprevisto in diretta ha fermato tutto con un siparietto di un'ospite letteralmente assalita. Cos'è successo oggi ...Roberta Bruzzone "assalita" dal suo gatto in diretta tv a "Ore 14": risate in studio, con Milo Infante che si è mostrato realmente divertito ...