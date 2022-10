Ha una relazione con una studentessa | vietato per sempre l' insegnamento a un professore

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sospeso perdall', in qualunque scuola italiana, e anche dal pubblico impiego in generale, perché quellasentimentale intrecciata con una sua(17enne all'inizio, poi maggiorenne), anche se...

sentimentale che gli è costata carissima: un professore che era in servizio inscuola superiore della periferia est di Milano è stato destituito dal servizio , e non potrà più avere, ...Stando all'ipotesi accusatoria, Foresta avrebbe avuto dei risentimenti nei confronti della moglie persospettaextraconiugale della donna. 'In questi anni - afferma Foresta - sono stato ...Ida Platano si emoziona per un’esterna tra Federica Aversano e Federico, lasciando lo studio di Uomini e Donne dopo un’amara confessione.Aveva una storia con una studentessa. Prof bandito a vita dagli impieghi pubbliciUn docente di una scuola superiore della periferia est di Milano ...