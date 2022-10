Consultazioni | colloquio lampo Meloni-Mattarella | Governo nel più breve tempo possibile LA DIRETTA

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Al via stamattina il secondo giorno di: il presidente della Repubblica Sergioriceverà i Gruppi Parlamentari che fanno riferimento a Giorgia, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi....

Saranno 15 infatti le persone presenti al, com preso il Capo dello Stato. Con lui il ... Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, prima di salire al Quirinale per le. ORE 10:10 ...Al termine delcon Sergio Mattarella - durato appena un quarto d'ora - , c'è stata una dichiarazione unitaria alla stampa, fatta da Meloni. È ancora da chiarire e se la presidente del ...Consultazioni rapidissime per la coalizione di centrodestra, al Quirinale. Il colloquio di tutti i leader con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarebbe durato 11 minuti ...ROMA – “La delegazione del centrodestra che ha incontrato il presidente ha convenuto sulla necessità di dare un nuovo governo nel minore tempo possibile perché le urgenze sono moltissime a livello naz ...