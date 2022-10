Cannavaro | «Chi vuole bene al Benevento non contesti la squadra»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le parole diin vista della partita delvento con il Como: «La situazione non è facile, in questa settimana è stata molto dura» Il tecnico delvento, Fabioparla in conferenza stampa in vista della delicata partita con il Como. Di seguito le sue parole. «Se unoilvento non deve venire allo stadio a contestare né mettere pressione, la situazione non è facile e in questa settimana è stata molto dura a livello psicologico, vedere i giocatori tristi dopo una sconfitta è molto difficile. Tutti sanno cosa ci è scappato di mano, i giocatori non sono superficiali e stanno dando il massimo, ma servirebbe maggiore serenità nell’analizzare la situazione. Il risultato positivo è fondamentale perché ti permette di lavorare ...