Elogio della follia di Berlusconi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Se non sbaglio molti anni facurava una edizione di classici del pensiero che uscivano proprio editi da Silvio. Edizioni bibliografiche bellissime e di valore. Carta e rilegatura di pregio. Cose di altri tempi. Tra questi c’era L’di Erasmo da Rotterdam. È questo che mi è venuto in mente ieri mentre sui media apparivano gli spezzoni di parole un po’ rubate asu Putin. Ci vuole in effetti una buona dose dioggi per dire di aver ricevuto 20 bottiglie di vodka dal vecchio amico slavo, e ribadire la consolidata amicizia. Come i due possano essere amici mi sfugge, il simile cerca il suo simile e qui di simile c’è solo l’appartenenza alla specie umana. Ma sia come sia, ladi ...