Nba 2022-2023 | dove vedere le partite | a che ora e quando | il calendario con le date

(Di martedì 18 ottobre 2022) Domani mattina all’alba, ricomincerà la stagione della NBA, ovvero la grande pallacanestro americana. Il campionato di basket più famoso del mondo, verrà aperto da due sfide: l’incontro della Eastern Conference tra Boston Celtics-Philadelphia ‘76ers, seguito da una sfida a Ovest divenuta di cartello, ovvero Los Angeles Lakers-Golden State Warriors. Negli USA, le sfide si apriranno martedì 18 ottobre e inaugureranno la 76° del campionato NBA. La nuova stagione di pallacanestro, promette una caccia ai Warriors, tornati campioni dopo due annate di digiuno. Sul fronte degli italiani, servirà capiretornerà in campo il campione Danilo Gallinari, dopo il serio infortuno al ginocchio patito in Nazionale. Interesseràanche il rendimento di due italiani in NBA: da una parte Simone Fontecchio, in forza agli Utah Jazz; dall’altra Paolo Banchero, ...