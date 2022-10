Infortunio Kovalenko | tegola per Gotti | rientro nel 2023?

(Di domenica 16 ottobre 2022) Lo Spezia erischiano di perdere fino a gennaio il centrocampista ucrainoper unaccusato in allenamento Lo Spezia erischiano di perdere fino a gennaio il centrocampista ucrainoper unaccusato in allenamento. Uscito malconcio dopo aver interrotto la seduta di allenamento di qualche giorno fa, il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta, rischia di dover salutare il 2022.perche considerauno degli uomini chiave della mediana degli aquilotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

