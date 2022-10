(Di domenica 16 ottobre 2022) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #berlusconi #meloni #forzaitalia #governo Il Fatto Quotidiano #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

... match chein scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia . Per lo Spezia , Luca Gotti schiererà la squadra con un 3 - 5 - 2modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; ...farà Giorgia Meloni ad evitare il ritorno dello "scalone a 67 anni": siin pensione prima ma accettando un taglio importante Si andrebbe in pensione prima ma accettando un taglio importante ... Così inizia questa legislatura: come andrà a finire