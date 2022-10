Scritte contro La Russa a Garbatella | Meloni | «Basta odio | vogliamo unire e non dividere»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un «chiaro riferimento ad anni drammatici che nonrivivere». Con queste parole Giorgiacondanna pubblicamente la stella a cinque punte comparsa sulla serranda della sede di Fratelli d’Italia (prima dell’Msi), nel quartierea Roma. Un attacco frontale al neoeletto presidente del Senato: «Lati schifa», si legge a fianco della stella e della sigla ‘Antifa’. «Il nostro impegno sarà perla Nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull’ideologico, perché l’Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme», prosegue. Nonostante le polemiche degli ultimi giorni, la leader di Fdi sembra non avere dubbi: ...

Un "chiaro riferimento ad anni drammatici che non vogliamo rivivere ". Con queste parole Giorgia Meloni condanna pubblicamente la stella a cinque punte comparsa sulla serranda della sede di Fratelli d'...Imbrattata la serranda della sede del vecchio Msi. L'ombra delle Brigate Rosse. La premier in pectore: 'Responsabilità prevalga sull'odio ...GROTTAFERRATA (attualità) - La segnalazione di residenti e negozianti ilmamilio.it - contenuto esclusivo A Grottaferrata sono comparse nelle scorse ore delle scritte contro Putin in via Vecchia di ...Indaga la Polizia di Stato sulla scritta contro il neo-presidente del Senato, Ignazio La Russa apparsa in via Guendalina Borghese, nel quartiere ...