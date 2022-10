WTA San Diego 2022 | Iga Swiatek approda ai quarti di finale Avanzano Sabalenka e Badosa

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata del WTA 500 di San. Sul cemento statunitense si sono disputati gli ultimi cinque ottavi die le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passa il turno Iga. La polacca (testa di serie n.1) sconfigge la cinese Qinwen Zheng (n.28 WTA) per 6-4 4-6 6-1 e accede aidi. Ora per la nativa di Varsavia ci sarà il match contro la statunitense Cori Gauff (n.6 del seeding), uscita vincitrice dalla sfida contro la canadese Bianca Andreescu (n.57 del ranking) con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. Entra tra le migliori otto del torneo anche l’americana Madison Keys (n.18 al mondo), grazie al successo per 6-4 6-3 contro la russa Daria Kasatkina (testa di serie n.8) Sarà quindi derby nel prossimo turno contro ...