Povertà ci spaventa | ma Terzo Settore resta ottimista

Laprima di tutto, ma anche l'insicurezza alimentare, il rischio del collasso del sistema sanitario italiano, gli arretramenti nella lotta al cambiamento climatico e il diffondersi del disagio ...... soprattutto, non è una buona storia: non, non affascina, non coinvolge abbastanza da ... Il cambiamento climatico contribuisce al disagio e all'aumento delladi intere popolazioni, ...