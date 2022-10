Monica Bertini | scale bollenti | impossibile non guardare

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La bellezza diè, a dir poco, travolgente.non restare colpiti da una donna con un fascino del genere. Per quanto concerne l’aspetto sentimentale non possiamo non menzionare la relazione cheha avuto con Giovanni La Camera; di lui sappiamo che è stato un ex centrocampista che, per caratteristiche fisiche e tecniche, avrebbe potuto fare molto di più. La storia è terminata, molto probabilmente, per un tipo di rapporto che stava prendendo più la strada di un fratello e una sorella. InstagramRestando dal punto di vista sentimentale bisogna sottolineare come, secondo alcune voci,avrebbe un flirt con Piero Ausilio. Non abbiamo conferme su questa presunta relazione anche se, a quanto sembra, i due sarebbero stati visti ...