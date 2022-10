Camera | è fatta dopo le liti Eletto il presidente – LIVE

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Prudenza dice di aspettare, prima di affermare che oggi “dovrebbe filare tutto liscio”. Lo si è capito ieri: il centrodestra aveva i numeri per eleggere Ignazio La Russadel Senato senza problemi, eppure ne è uscito un caos totale. Forza Italia che non vota. Berlusconi che s’impunta su Licia Ronzulli. Il “soccorso rosso” dell’opposizione che elegge l’ex esponente missino alla guida di Palazzo Madama. Chi è stato? Mistero. Prudenza, insomma, non è mai troppa. Quello che è certo, per ora, è che la Lega ha deciso di “rinunciare” alla candidatura di Riccardo Molinari per puntare sul cavallo chiamato Lorenzo Fontana. —- Qui sotto la diretta di oggi venerdì 14 ottobre 12.00Lorenzo FontanadellaIl deputato Lorenzo Fontana, braccio destro di Matteo Salvini e già ministro, è stato ...

La Russa presidente del Senato Era dato per scontato che ce l'avrebbecon una delle elezioni più lisce della storia della Repubblica. E in effetti alla fine Ignazio ...come presidente della...Al quarto scrutinio, dove è sufficiente la maggioranza assoluta, quindi 201 voti, Lorenzo Fontana, salvo sorprese, sarà eletto alla guida di Montecitorio. Pare, proprio sicuro non è, che qualcuno abbi ...Oggi si vota per la presidenza della Camera, Fontana, vicesegretario della Lega ed ex ministro, sarà votato anche da Forza Italia, scrive Tajani su Twitter. Il Pd propone il nome di Guerra anche alle ...