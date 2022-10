Napoli-Ajax | aggrediti clochard e due turisti scozzesi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa violenza degli ultras ieri sera, dopo la gara di Championsallo stadio “Maradona” non si è scatenata solo nei confronti dei tifosi olandesi: a farne le spese purtroppo sono stati anche tre stranieri, scambiati per supporter della squadra di Alfred Schreuder. Tutti con il calcio non avevano nulla a che fare: si tratta di due, giunti all’ombra del Vesuvio per godersi la città e invece scambiati per supporter della squadra di Amsterdam. Sono statida alcuni facinorosi nei pressi di largo Banchi Nuovi. Solo uno dei due ha riportato lesioni lievi e si è fatto medicare. L’altro ne è uscito praticamente illeso. Il terzo straniero aggredito è unirlandese, sorpreso da un gruppo di violenti in via Medina. Anche ...