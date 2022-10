Migranti | sbarcano cento in Calabria | a bordo anche cadavere

sono di nazionalità egiziana e iraniana. Tra loro anche trenta minori. Le operazioni di soccorso e di sbarco deisono state dirette dalla Prefettura di Cosenza. In porto, insieme ...Due deisono stati fatti sbarcare prima degli altri per le loro precarie condizioni di salute e sono stati subito presi in cure dai dal centro medico allestito nel porto, mentre altri sono ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...C'era anche un cadavere a bordo del mercantile sul quale viaggiavano cento migranti di varia nazionalità sbarcati stamattina nel porto di Corigliano Rossano, nel Cosentino. (ANSA) ...