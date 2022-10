Atp Firenze 2022 | programma ed orari venerdì 14 ottobre con Musetti

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo ATP 250 di(cemento indoor) per la giornata di14. Tutto pronto sul cemento toscano per i quarti di finale: si parte con la sfida tra Ymer e Carballes Baena per poi passare a quella tra Bublik e Wolf. Grande appuntamento in serata con l’azzurro Lorenzoche sfiderà l’americano McDonald. Di seguito ilcompleto. CAMPO CENTRALE Non prima delle ore 13: (Q) Ymer vs Carballes Baena A seguire: (7) Bublik vs Wolf Non prima delle ore 19.30: (3)vs McDonald Non prima delle ore 21: Auger-Aliassime/Otte vs (8) Nakashima SportFace.