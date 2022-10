Donne che hanno cercato | in ogni modo | di non piegarsi al volere di un uomo

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Circe – Eea. Così si chiama l’isola in cui vivo. Eea. Un suono, un’eco che avanza nel vuoto. Se allunghi le vocali, se moduli la voce, sembra il richiamo di un marinaio nel vento. … Ma è solo immaginazione. Qui non c’è anima viva, a parte me. … Indicavo senza sbagliare chi gli era fedele e chi in odore di tradimento. Sapevo riconoscere la lealtà altrui. Di più: la sentivo. Ero abituata a dare ordini e a incutere timore. Gli deisempre temuto il mio dono. Trasformare la natura in medicina è qualcosa che non conoscono e non possono controllare. È un privilegio che ho solo io. Usando i miei incantesimi sono in grado di salvare una vita o di reciderla con la stessa facilità con cui colgo le erbe all’alba, quando il loro potere terapeutico è all’apice. E sono più astuta della maggior parte dei divini olimpici. Mio padre lo sa, per questo mi ha esiliata. Anche lui, ...