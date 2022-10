Sparare sul povero Pd

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ormaisulla Croce Rossa è diventato come parlar male del Pd, tanto che ormai nelle conversazioni, con una punta di compatimento, premetto sempre la locuzione “” ai nomi dei suoi esponenti: ilEnrico Letta, ilNicola Zingaretti, il(a priori) Stefano Bonaccini… Tuttavia non riesco a trattenermi e continuo a parlarne male, anche perché ci sono casi come la povera Debora Serracchiani, che sui social fa confusione sul Vajont, fra Veneto e Friuli; e dire che di disastri, oramai, dovrebbe intendersene. O casi come i consiglieri comunali del Pd di Milano, che ieri hanno pensato bene di compiere un gesto forte, significativo e irrevocabile per contrapporsi alle angherie perpetrate dal regime iraniano. Ebbene sì, si sono tagliati una ciocca di capelli. Ebbene sì, se ...